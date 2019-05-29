В Верховной Раде в среду, 29 мая, зарегистрирован проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

"Принять отставку премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича", - говорится в проекте постановления под номером 10341. Проект был зарегистрирован председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем.

Напомним, сегодня комитет рассмотрел заявление Гройсмана об отставке и единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Раде отправить в отставку премьера. Данный вопрос нардепы рассмотрят завтра.

До этого Гройсман заявлял, что отрицает наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.

Также "Страна" анализировала, отправит ли Рада премьера в отставку и кто возглавит правительство.