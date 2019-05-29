В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали первого кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины. Им стал самовыдвиженец Владимир Пригладь. Такое решение приняли на заседании в среду, передает пресс-служба ЦИК.

Кандидат в нардепы баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 (Днепровский район Киева). Пригладь Владимир Викторович родился 8 декабря 1976 года в Хмельницкий.

Он гражданин Украины с высшим образованием. Он является физическим лицом-предпринимателем, беспартийный. Пригладь проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, ранее не судимый.

Внеочередные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля 2019 года согласно указу Президента Владимира Зеленского.

Как сообщала "Страна", Олеся Медведева в "ЯсноПонятно" блоге разбиралась, как с кем и зачем объединяются в канун выборов парламента Украины наши политики.

Видео: youtube.com/Страна.ua

Отметим, что кандидаты подкупают украинцев активированным углем, цитрамоном, мячами и караоке.

Напомним, что для смены места голосования теперь нужен только паспорт. Это необходимо для участия в выборах состава парламента Украины, например, для тех, кто живет не по прописке.