В ЦИК зарегистрировали первого кандидата на выборы в Раду
В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали первого кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины. Им стал самовыдвиженец Владимир Пригладь. Такое решение приняли на заседании в среду, передает пресс-служба ЦИК.
Кандидат в нардепы баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 (Днепровский район Киева). Пригладь Владимир Викторович родился 8 декабря 1976 года в Хмельницкий.
Он гражданин Украины с высшим образованием. Он является физическим лицом-предпринимателем, беспартийный. Пригладь проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, ранее не судимый.
Внеочередные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля 2019 года согласно указу Президента Владимира Зеленского.
Как сообщала "Страна", Олеся Медведева в "ЯсноПонятно" блоге разбиралась, как с кем и зачем объединяются в канун выборов парламента Украины наши политики.
Видео: youtube.com/Страна.ua
Отметим, что кандидаты подкупают украинцев активированным углем, цитрамоном, мячами и караоке.
Напомним, что для смены места голосования теперь нужен только паспорт. Это необходимо для участия в выборах состава парламента Украины, например, для тех, кто живет не по прописке.