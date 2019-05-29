В среду, 29 мая, изгнанный ранее из Украины политик Михаил Саакашвили вернулся в страну. В 17.28 самолет, на котором он летел из Польши в Украину, приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников.

Как сообщала "Страна", в зале ожидания аэропорта собралось несколько десятков человек с группы поддержки "Рух новин сил", у всех в руках плакаты и флаги.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела.

Как сообщала "Страна", 12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

Как известно, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.