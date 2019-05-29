Сегодня, 29 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился на 23 копейки до 26,735 грн/$1 с 26,5075 грн/$1, сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,72-26,75 грн/$1, тогда как Нацбанк установил официальный курс на 30 мая 26,683376 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 мая снизился до 26,6797 грн/$1 с 26,3819 грн/$1.

По словам директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, в среду ключевыми катализаторами роста спроса на валюту на межбанке стали заключительный период финансового месяца, активная спекулятивная игра на повышение курса доллара, реакция участников рынка на политическую турбулентность и результат вчерашнего аукциона Минфина. Последний показал падение спроса на ОВГЗ – ценные бумаги были размещены на скромные 3,6 млрд грн, две трети из который номинированы в валюте, а в гривне – всего на 1,2 млрд грн. "Регулятор впервые с начала апреля участвовал в торгах не с покупкой, а с продажей доллара по курсу 26,69 грн/$1, притушив утренний рост котировок, но не остановив девальвационный тренд", - сказал Куринной.

По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрия Гриненко, кроме фактора снижения активности нерезидентов по покупке ОВГЗ, на курс гривни оказывают давление выплаты НДС, а также покупка валюты для вывода дивидендов. "Снижение курса гривни обусловлено выплатами НДС в конце месяца, а также выводом дивидендов. В ближайшее время курс гривни продолжит снижаться", - сказал он.

Также Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 мая на 28 копеек до 26,683376 грн/$1 по сравнению с 26,406167 грн/$1 на 29 мая 2019г.

Напомним, что гривня на межбанке начала последнюю неделю весны с легкого падения.