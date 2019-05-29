Суд вынес оправдательный приговор в деле директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, который обвинялся САП и НАБУ в растрате средств предприятия. Об этом в среду, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Смирнов.

Как отметил Смирнов, это был первый в истории оправдательный приговор, вынесенный в уголовном деле по обвинению САП (НАБУ).

"Чтобы доказать невиновность, мы прошли все современные демократические процедуры: "маски-шоу" спецназа НАБУ, обыски, грубое задержание, ночные прессинги детективов, следственный изолятор, три года судебных заседаний с участием антикоррупционеров, активистов и туристов, публичное давление на суд и саботирование заседаний прокурорами. И у нас с Юра Иващенко получилось. Выглядит как мучительное начало конца пафосного морализаторства в борьбе с "коррупцией", - написал юрист.

Скриншот: Facebook/Андрей Смирнов

Ранее сообщалось, что Гройсман отрицает наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.

Также мы писали, что САП огласила обвинительный акт министру Омеляну и суд взял перерыв на три месяца.