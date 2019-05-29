В Государственном бюро расследований (ГБР) расследуют уголовные производства в отношении 23 нардепов. Об этом сообщила первый заместитель директора бюро Ольга Варченко в ходе парламентских слушаний, передают Украинские новости.

По словам Варченко, центральный аппарат ГБР расследует несколько резонансных уголовных производств, в частности в отношении 23 депутатов парламента.

Кроме этого, расследуются дела против 44 детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Так, завершается следствие в отношении сотрудников НАБУ, допустивших халатность при расследовании хищений в государственном концерне "Укроборонпром". "Данное уголовное производство уже на финальной стадии", - отметила Варченко. Она добавила, что общая сумма убытков, которая фигурирует в расследованиях ГБР, - 2,5 млрд гривен.

Напомним, что в ГБР открыли уголовное дело по факту исчезновения серверов с секретными данными из АП.