В аэропорту Борисполь ожидают прибытие экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому вчера президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство. В зале ожидания собралось несколько десятков человек с группы поддержки "Рух новин сил", у всех в руках плакаты и флаги, сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Охрана аэропорта пытается навести порядок, так как стоит невероятноя суматоха - журналисты перекрыли выход прибывшим пассажирам.

Фото: Страна.ua

Сегодня Михаил Саакашвили рейсом из Польши возвращается в Украину. Его самолет сядет в "Борисполе" ориентировочно в 17:15. Михо не был в Украине почти полтора года - с тех пор, как его депортировали за нарушение паспортного режима. Накануне Саакашвили устроил против Порошенко настоящий Майдан в центре Киева - с чем и была связана депортация.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию прибытия политика.

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