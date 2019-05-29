В новом офисе экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружили стулья, которые очень похожи на те, которые ранее находились в ситуационной комнате в Администрации президента. Снимки из АП и офиса Порошенко сравнил журналист Денис Гороховский на своей странице в Facebook.

"По удивительному стечению обстоятельств, стулья, которые ранее находились в Администрации президента Украины, один в один похожи на стулья, которые появились в новом офисе Петра Порошенко. Магия, не иначе", - написал журналист.

Скриншот: Facebook/Денис Гороховский

Напомним, вчера в администрации президента разгорелся скандал после того, как Секретарь СНБО Александр Данилюк выложил видео из ситуационной комнаты в АП, откуда после ухода команды экс-гаранта исчезли мониторы и сервера с секретной информацией.

Однако у бывшего президента поспешили заявить, что технику арендовал на свои личные средства Петр Порошенко, поэтому ее вернули арендодателю.

Но в ГБР открыли уголовное дело по факту исчезновения серверов с секретными данными из АП.