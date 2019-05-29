В руководстве клуба "Реал Мадрид" готовы расстаться с защитником и легендой клуба Серхио Рамосом в летнее межсезонье. При этом мадридцы хотят выручить за своего капитана внушительную сумму.

По данным издания AS, руководство "сливочных" намерено получить за центрбека не менее 100 миллионов евро.

Рамос испортил отношения с президентом Флорентино Пересом и хочет покинуть команду этим летом. Защитник был готов отказаться от своей зарплаты, чтобы получить статус свободного агента, но боссов "галактикос" не устроил такой вариант.

В минувшем сезоне 33-летний игрок провел 42 поединка в составе Реала, забив 11 голов и совершив 2 голевые передачи.

Фото: goprosport.ru

Как сообщала "Страна", "Реал Мадрид" признали самым дорогим футбольным клубом мира. При этом в первой десятке оказались сразу 6 клубов из чемпионата Англии.

Отметим, что Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих защитников мира.