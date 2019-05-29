В "Реале" решились расстаться с капитаном Рамосом, но за гигантские деньги
В руководстве клуба "Реал Мадрид" готовы расстаться с защитником и легендой клуба Серхио Рамосом в летнее межсезонье. При этом мадридцы хотят выручить за своего капитана внушительную сумму.
По данным издания AS, руководство "сливочных" намерено получить за центрбека не менее 100 миллионов евро.
Рамос испортил отношения с президентом Флорентино Пересом и хочет покинуть команду этим летом. Защитник был готов отказаться от своей зарплаты, чтобы получить статус свободного агента, но боссов "галактикос" не устроил такой вариант.
В минувшем сезоне 33-летний игрок провел 42 поединка в составе Реала, забив 11 голов и совершив 2 голевые передачи.
Фото: goprosport.ru
Как сообщала "Страна", "Реал Мадрид" признали самым дорогим футбольным клубом мира. При этом в первой десятке оказались сразу 6 клубов из чемпионата Англии.
Отметим, что Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих защитников мира.