Антимонопольный комитет Украины предупреждает о возможном росте цен на топливо на заправках из-за ограничений на экспорт со стороны России. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", - указали в комитете.

В АМКУ напомнили, что с 1 июня этого года вывоз из России на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного министерством экономического развития РФ.

"Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", - отметили в АМКУ.

О существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка комитет, как отмечается, сообщил Администрацию Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет министров Украины.

Также в сообщении говорится, что АМКУ будет следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений комитет обещает принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

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