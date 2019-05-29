В Брюсселе заявили, что власти Турции все дальше отдаляются от ЕС, а переговоры о вступлении в Евросоюз фактически зашли в тупик. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

В докладе, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, Анкара названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.

"Однако Турция продолжает отдаляться от Евросоюза в вопросах верховенства закона, соблюдения фундаментальных прав, разделения ветвей власти", - констатировано в документе. Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.

Что касается балканских стран, то комиссия, изучавшая процессы их реформирования, рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией.

Как сообщала "Страна", в Турции сообщили о начале военной операции в Ираке. Целью являются позиции курдов.

Напомним, что Украина продаст Турции управляемые танковые ракеты "Конус".