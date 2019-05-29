Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что судьи ушли в отпуск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 3 июля, так как судьи ушли в отпуск", - сказали в пресс-службе.

Напомним, экс-мэра Славянска Нели Штепу задержали в июле 2014 года, а 8 октября 2014 года ее обвинили в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Ранее "Страна" писала о том, что Нели Штепа попала в больницу и из-за этого перенесли заседание суда.

Также мы сообщали, что экс-мэр Славянска Неля Штепа подала в суд на вице-спикера Рады Ирину Геращенко.