Год назад в Киеве "убили" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Его фотографии в луже свиной крови облетели тогда весь мир. А на другой день стало известно, что Бабченко жив.

Его "смерть" инсценировала СБУ, чтобы, как утверждается, накрыть целую сеть агентов Кремля, задумавших убить не только Бабченко, но и других журналистов, блогеров и политологов.

Накрыть, правда, удалось лишь одного человека. Второго подозреваемого не поймали, а третьего - тихо отпустили.

При этом главного задержанного по делу осудили на смешной срок - 4,5 года. А суд никому не показали, объявив его секретным. Наверное потому, что осужденный открыто называл себя агентом СБУ.

Все это наводило на мысли, что мистификацией является не только убийство Бабченко, но и все это дело, затеянное людьми президента.

"Страна" вспоминает фабулу этого странного расследования, зачем его начали и чем оно закончилось.

Как убивали Бабченко

29 мая 2018 года Украину облетела страшная весть - на пороге своей киевской квартиры погиб российский журналист Аркадий Бабченко.

СМИ облетело фото с телом журналиста. А полиция и власти поспешили официально признать его смерть и без колебаний обвинить в этом убийстве Кремль.

Не отставали и зарубежные медиа. Они мигом оповестили мир о том, что погиб едва ли не главный критик Путина, сбежавший от него в Украину. Дело завел и Следственный комитет России: Бабченко как-никак является гражданином этой страны.

Однако на следующий день СБУ собрала брифинг и показала Бабченко живым и здоровым. "Я бы хотел принести соболезования семье и родственникам Аркадия Бабченко, но я не стану этого делать, потому что Бабченко жив. Аркадий, в студию!", - провозгласил шеф "конторы" Василий Грицак.

Грицак и Луценко тут же объяснили, что это была инсценировка, чтобы взять с поличным организатора убийства. После этого мир, что называется, ахнул. Ведь Украина ввела в заблуждение натурально всю планету.

"Смерть" Бабченко прокомментировали в десятках государств и международных организаций. Которые после воскрешения журналиста обрушились на Украину и упрекнули ее в создании фейков на государственном уровне.

Международные институции в общем-то правы: властям в Украине незачем было официально подтверждать "гибель" журналиста и ставить весь мир в глупое положение. Можно было хотя бы взять паузу и оставить СМИ самостоятельно строить догадки. Но вышло так, как вышло.

Тем более, что это далеко не главная проблема в "деле Бабченко".

Как власти объяснили воскрешение

По словам Грицака и генпрокурора Юрия Луценко, они планировали эту спецоперацию два месяца.

Организатором убийства они назвали столичного предпринимателя Бориса Германа, который занимался в Украине продажей продукции немецкой фирмы "Шмайсер".

По версии силовиков, задание убить Бабченко Герман получил от "московского куратора" Вячеслава Пивоварника (как оказалось позже - гражданина Украины). А тот, соответственно, прямо от Кремля.

"Смерть" российского журналиста была нужна СБУ, чтобы заставить Германа поверить, будто Бабченко убит. И передать киллеру-правосеку Алексею Цымбалюку, работавшему на СБУ, деньги. А также следующий заказ.

После этой передачи Германа и задержали. И начали избирать меру пресечения в суде, где всплыло много интересного. Например, то, что обвиняемый со старта назвал себя агентом украинской контрразведки, а также своего вербовщика в СБУ.

Расследование и суд

На суде Борис Герман выкрикнул с места, что изначально знал, что Бабченко никто убивать не будет, а киллер - провокатор СБУ. И объявил, что сам он также все это время был под контролем ведомства Грицака.

Герман даже назвал человека, который его завербовал - некий оперативник Дмитрий по кличке "Дитрих".

Как выяснилось позже, речь шла о Дмитрие Пономаренко, бывшем директоре "дочки" "Укрспецэкспорта" - завода "Прогресс". Который в свое время и сам "ходил" под уголовным делом по подозрению в отмывании денег, якобы получив условный срок.

Сам же Пономаренко позже заявил, что поддерживает версию следствия, которое тему "Дитриха" обошло молчанием.

По версии СБУ и ГПУ, Герман совместно с уроженцем Закарпаться Вячеславом Пивоварником в интересах российской власти планировали убить Бабченко, а за ним - еще десятки других журналистов и лидеров мнений в Украине.

Сам же Герман настаивал, что по заданию СБУ выводил Пивоварника на чистую воду. И доля правды в его словах чувствовалась. Герман - идеальный кандидат для вербовки украинскими спецслужбами.

Во-первых, он близок к оборонному сектору, который изначально курируется "конторой" от и до. Во-вторых - обвиняемый и до дела Бабченко был фигурантом ряда экономических уголовных дел в Украине. То есть на него у СБУ уже был компромат, который можно было обменять на согласие участвовать в "убийстве Бабченко".

И срок, который Герман получил в итоге, получился какой-то слишком мягкий и совсем не тянет на организацию массовых убийств по заказу иностранной державы.

4,5 года за серию терактов

30 августа 2018 Голосеевский суд Киева приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы. Столь скромное наказание за столь ужасные преступления (пусть и только планируемые, что уже тянет на госизмену) объяснили тем, что обвиняемый пошел на сделку со следствием.

В чем состояла эта сделка - мы так и не узнали. Суд прошел в закрытом режиме, а его решение засекретили.

Казалось бы, результатом сделки должно было стать задержание целой шайки подельников Германа (не мог же он с помощью одного киллера убить десятки украинских журналистов). Однако таким задержанным стал лишь один гражданин Украины - Тарас Стельмашенко, которого суд выпустил уже в декабре, сняв полностью все обвинения.

То есть скорее всего сделка Германа со следствием была в том, что он признал себя виновным и дал показания на Пивоварника. А главное - перестал говорить, что он агент СБУ. Чем позволил власти формально объявить, что дело раскрыто.

Но это формально. А фактически странный суд "убийству Бабченко" вызвал недоверие даже у тех, кто обычно поддерживает истории с происками агентов Кремля.

Интересно, что осенью 2018 года Вячеслав Пивоварник тоже признался, что работает на СБУ с 2010 года. Он заявил, что его завербовал экс-глава Службы Александр Скипальский. Сам бывший особист признал, что знаком с Пивоварником, но из "конторы" уволился за два года до "вербовки".

В СБУ это видео назвали "российским фейком".

"Список Бабченко"

Приговор Герману прозвучал уже после еще одной важной истории вокруг "дела Бабченко" - темы с "расстрельным списком". Она, видимо, и заставила провести суд максимально закрыто и засекретить приговор.

Речь о списке блогеров, журналистов и политологов, которых Кремль якобы планировал убить в Украине. О нем власти заговорили сразу после "воскрешения" журналиста. По версии следствия, именно этот список Пивоварник передал Герману, а тот планировал вручить "киллеру" Цымбалюку.

Общая идея - Бабченко был первой жертвой, после которой должны были последовать другие. О списке впервые рассказал Юрий Луценко, а затем - журналисты, которых начали вызывать в СБУ и доверительно сообщать, что они "в списке Кремля".

Полную версию этого документа первой опубликовала "Страна". После чего в СБУ завели уголовное дело об утечке информации и признали, что список - настоящий.

Остался один вопрос - где составлялся этот документ. Потому что судя по топорности и нелогичности его содержания, его делали на коленке - и не исключено, что в Украине.

Так, напротив ряда фамилий были указаны крымские адреса прописки людей, которые давно и у всех на виду живут в Киеве. Что рождает вопрос: зачем российским спецслужбам давать украинскому киллеру явно неправильный адрес жертвы, да еще и на территории, которая контролируется самой же Россией?

Видимо, такие адреса составители списка добавили для достоверности - тем более, что "жертвы" в них совершенно определенно не проживали, и следовательно публикация была для них безопасной. Тогда как у тех, чья прописка в Украине, адресов почти не было.

В общем, очень странный "расстрельный список".

Интересно, что после приговора Герману никто уже не заморачивался охраной ни Бабченко, ни других участников списка его имени. Как будто с посадкой одного "агента Кремля" все остальные диверсанты автоматически исчезли.

Некоторые участники "расстрельного списка" поэтому открыто потешались над СБУ и не верили, что Кремлю зачем-то понадобилось их убить.

Звучала также версия, что у Порошенко хотят создать "призрак угрозы" и накануне старта президентской гонки перетянуть на свою сторону украинское медиасообщество, пугая его российской угрозой и предоставляя защиту от нее.

Правда, у этой версии есть и свои недочеты: большая часть списка - и так лояльные к президенту "порохоботы". Впрочем, ничто не мешало бы властям со временем расширить список, проверив его действие на "кошечках".

Однако, как уже говорилось, грубые нестыковки во всей этой истории - от "смерти" Бабченко до странного списка - обусловили провал спецоперации.

И дело быстро, в секретном режиме, замяли.