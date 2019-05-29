ЦИК упростила процедура смены места голосования на выборах. В Украине отменили норму о необходимости предоставления другого подтверждающего документа, кроме паспорта, при изменении места голосования. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

На заседании в среду, 29 мая, представители ЦИК внесли изменения в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключил необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. "Отныне только заявление и паспорт", - отмечает "ОПОРА".

Также в пресс-службе ЦИК сообщили, что "порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса".

Как сообщала "Страна", украинцы, сменившие место голосования на выборах, получат только один бюллетень.

Напомним, что на выборах в Раду кандидаты подкупают украинцев активированным углем, цитрамоном, мячами и караоке.