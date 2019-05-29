На Закарпатье пограничники обнаружили в грузовике двух нелегальных мигрантов, которые думали, что приехали во Францию, а оказались в Украине. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня в пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрываются двое неизвестных", - сообщили в службе.

Фото: dpsu.gov.ua

Как выяснилось, что в грузовике ехали граждане Бангладеш. По словам пограничников, они были "удивлены и растеряны", ведь с территории Сербии пытались попасть во Францию.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения. После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев передадут румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы лидируют по количеству нелегалов в Чехии.

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