Глава ПЦУ Епифаний издал указ, которым приостановил деятельность УПЦ КП и признал все документы УПЦ КП после Томоса недействительными. Текст указа размещен на сайте ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)", -в частности, говорится в указе.

Фото: pomisna.info

Почетный патриарх ПЦУ, экс-глава УПЦ КП Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ. 24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

Напомним, что Филарет вынес запрет на служение протоиерею, приход которого захотел присоединиться к ПЦУ.