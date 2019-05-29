В тендерном комитете Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовали за выбор компании-управителя резиденции Виктора Януковича "Межигорье".

Управляющим стала ООО "Скомпани". Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, 29 мая. Об этом передают Украинские новости.

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен. Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья". Руководителем компании указан Алексей Вороненко, который, по данным журналистов, является украинским политологом.

Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".

Интересно, что сегодня бывшая резиденция Януковича не работала. В соцсетях сообщили, что туда никого не пускают. По официальной информации - в заповеднике боятся рейдерского захвата.

Как сообщала "Страна", адвокаты Януковича подали на приговор сразу 5 апелляций на почти 500 страницах.

Напомним, что компания Ахметова обратилась в полицию из-за миллионных долгов "Межигорья" за электроэнергию.