22 мая Окружной административный суд Киева принял решение о запрете приватизации "Центрэнерго". Об этом говорится в решении суда.

Иск подала компания "Укрдонинвест", потребовав признать незаконными действия Фонда государственного имущества Украины относительно недопущения его к конкурсу по приватизации "Центрэнерго". Для того, чтобы обеспечить исполнение судебного решения, истец просил запретить любые действия по приватизации государственного предприятия.

Суд встал на сторону заявителя и принял решение запретить совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества "Центрэнерго".

Напомним, в прошлом году Кабмин согласился продать "Центрэнерго" за 6 млрд гривен.

Однако в декабре оба участника конкурса на приватизацию, коими стали ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумных завод", были к нему недопущены. Кабинет министров Украины продлил срок завершения приватизации ПАО "Центрэнерго" до 30 сентября 2019 года.