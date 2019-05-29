Счетная палата установила неэффективность управления госсредствами по приобретению жилья для военных ВСУ и внутренних переселенцев. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нарушения касаются неэффективности управления средствами госбюджета профильными министерствами. "Наибольшие объемы неэффективного управления и использования бюджетных средств были установлены при проведении таких мероприятий. Аудит эффективности использования средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан за рубежом - 746 млн гривен; аудит использования средств бюджета, предназначенных на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на жительство - 610 млн гривен", - заявил Пацкан.

Кроме того, Счетная палата установила неэффективность управления государственными средствами в вопросе приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оценивается в 600 миллионов гривен. "Это при том, что сейчас 48 тысяч наших военнослужащих стоят в очереди на жилье", - добавил он.

Напомним, что в Запорожье ветерану АТО выделили комнату с трупом, который успел разложиться.

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