Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства повреждения входной двери и штурма здания городского совета Львова и решает вопрос о правовой квалификации инцидента. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что около 11:10 среды в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошли в помещение Львовского горсовета.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц", - говорится в сообщении.

На площади Рынок возле горсовета Львова полицейские усилили меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

В то же время партия "Национальный корпус" на своем сайте разместила информацию о том, что в среду во Львове ее активисты совместно с участниками боевых действий и общественными организациями пришли под стены горсовета с требованием присутствия на аппаратном совещании. В партии отметили, что организовали акцию под лозунгом "Свободный вход гражданам в городской совет", потому что горсовет - это свободный общественное пространство.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове снова сорвали заседание в горсовете и облили краской зама Садового.

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