Президент Владимир Зеленский, на которого недавно обрушились пользователи соцсетей после упоминания шаурмы в поздравлении с Днем Киева, дал ответ недоброжелателям, сфотографировавшись с этим блюдом. На снимке рядом с ним глава Администрации президента Андрей Богдан и два его зама - Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - говорится в подписи к фото. Пост сопровождался хештегом #ШаурмаТакШаурма.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, что в поздравлении с Днем Киева Владимир Зеленский написал, что у Киева есть несколько черт, которые делают его уникальным - "это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы".

Кстати, это уже не первый раз Зеленский с командой фотографируется на фоне заправки с фаст-фудом в руках. Этот прием троллинга он использовал и против Святослава Вакарчука, который призвал голосовать "не по приколу". Во время избирательной кампании Зеленский опубликовал фото, сделанное на автозаправке. На снимке он вместе с командой "Квартал 95" был запечатлен в стиле знаменитой фотографии The Beatles на пешеходном переходе. В руках юмористы держали хот-доги.

"Чтобы не было по приколу, решили быть серьезными, как все", - подписал тогда фото Зеленский. Вероятно, это был отсыл к фотосессии Юлии Тимошенко, которая тоже засветилась с хот-догом на заправке.