Сегодня Михаил Саакашвили рейсом из Польши возвращается в Украину. Его самолет сядет в "Борисполе" ориентировочно в 17:00.

Михо не был в Украине почти полтора года - с тех пор, как его депортировали за нарушение паспортного режима. Накануне Саакашвили устроил против Порошенко настоящий Майдан в центре Киева - с чем и была связана депортация.

При этом с 2017 года Михо живет без украинского паспорта - его аннулировал экс-президент. Пока вчера гражданство Саакашвили не возобновил Владимир Зеленский.

Для чего он это сделал - "Страна" уже разбирала. Скорее всего Саакашвили едет в Украину, чтобы обваливать рейтинги Порошенко, который составит главную оппозицию Зеленскому в новом парламенте.

Если он, конечно, в него пройдет после возвращения Михо в Украину.

"Страна" следит за прибытием Саакашвили в режиме онлайн.

18:17 Саакашвили начал говорить. Говорит на украинском языке, но переходит на русский. "Очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю... Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского имею честь быть согражданином тех 65 млн украинцев, о которых Зеленский упомянул в своей речи в парламенте... Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину".

Добавляет, что Зеленский, вернув ему гражданство, показал, что он самостоятельный и смелый политик.

18:13 Самому ожидаемому пассажиру успели вручили икону. Саакашвили стоит с иконой и говорит с кем-то по телефону.

18:07 Саакашвили вышел на улицу и идет в толпе в строну парковки. Ему пытаются передать каравай по головам. Прибывшие в аэропорт пассажиры - в шоке.

18:05 Михо говорит журналистам, что они заблокировали людей и что он все скажет на улице. Обстановка, мягко говоря, очень нервная.

18:03 Отовсюду крики: "Куда ты лезешь?!" "Не толкайтесь!" и "Тихо, ребята!" Саакашвили за этим шумом едва слышно.

18:01 Появился Михо. Образовалась жуткая давка. Звучат крики. Путь в толпе Саакашвили пробивает охрана. Он подходит к столику с микрофоном.

17:58 Звучит что-то похожее на волынки. Шум усиливается. Толкотня. Саакашвили всё нет.

17:53 Саакашвили не было в Украине один год и три месяца.

17: 49 Поклонники Михо скандируют: "Ми-ша!" Звучит украинская музыка под бубны и барабаны, из той, которую называют шароварщиной.

17:45 В зале ожидания - столпотворение. Многие журналисты сидят на полу, поскольку места не хватает, а прибывшие пассажиры не могут из-за этого выйти.

17:43 Тем временем в аэропорту поют гимн Украины в ожидании появления Саакашвили.

17:40 "Страна" сняла ролик из "Борисполя" в ожидании экс-президента Грузии.

17:38 Самолет Саакашвили должен был приземлиться в 17:36. Сейчас политик должен проходить паспортный контроль.



17:08 В аэропорту Борисполь ожидают прибытия Саакашвили. В зале ожидания собралось несколько десятков человек с группы поддержки "Рух нових сил", у всех в руках плакаты и флаги. Охрана аэропорта пытается навести порядок, так как невероятная суматоха - журналисты перекрыли выход прибывшим пассажирам.

17:03 Михаил въедет в Украину по удостоверению личности, которое ему выдали в украинском консульстве в Варшаве.

Это удостоверение личности для возвращения в Украину. Уже вернувшись в Киев, Михо сможет оформить паспорт.

16:51 Перед отлетом из Варшавы Михо вел стрим из аэропорта и селфился с незнакомыми людьми.

16:40 В "Борисполь" направляется целая колонна машин с украинскими флагами. Едут встречать Саакашвили.

15:30 Самсоненко запостил фото главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, который, тоже находится в Варшаве. Видимо, тоже прилетел встретить Михо, как это сделали некоторые его сторонники.

15:00 Адвокат Вячеслав Самсоненко показал видео, как они с Михо прошли паспортный контроль в аэропорту Польши и готовятся лететь в Украину.

Саакашвили летит со своей англоязычной помощницей.