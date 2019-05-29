Экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который претендует на пост премьера, должен будет в суде объясниться о своих высказыванях о сумме отчислений Британии в ЕС в период кампании за выход страны из союза. Об этом пишет Sky News.

"От предполагаемого ответчика потребуется явиться в суд на предварительные слушания, затем дело будет передано в королевский суд", - говорится в судебном постановлении.

Джонсон, предположительно, ввел в заблуждение общественность, заявив накануне референдума по Brexit в 2016 году, что страна отчисляет в ЕС по 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.

Автором иска выступил Маркус Болл, который выступал за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Для того, чтобы начать разбирательство по поводу заявлений Джонсона, он начал кампанию по сбору средств в интернете, и ему удалось собрать более 200 тыс. фунтов стерлингов на эти цели.

Защита Бориса Джонсона заявила, что политик отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

Напомним, Тереза Мэй объявила об уходе в отставку. В Британии будет новый премьер.

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