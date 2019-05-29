Теннисистку Елену Плоскину пожизненно отстранили от тенниса за организацию договорных матчей. Об этом свидетельствует пресс-релиз антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit.

Расследование установило, что 22-летняя теннисистка, которая в настоящее время занимает 821 место в рейтинге ITF World Tennis свела другого спортсмена с коррупционером, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом.

Преступления имели место в октябре 2016 года. Кроме того, Плоскину признали виновной в том, что она не сообщила антикоррупционные органы о еще двух похожих случаях с договорными матчами, о которых была информирована.

Пожизненная дисквалификация включает в себя запрет на посещение любых официальных турниров, организованных или одобренных руководящими теннисными органами. Кроме этого Плоскина должна заплатить 20 тысяч долларов штрафа.

По данным сайта btu.org.ua, в последний раз Плоскина выходила на корт в 2018 году на домашнем 15-тысячнике в Черноморске, где дошла до четвертьфинала. Лучшей позицией украинки в ​​рейтинге WTA было 698 место в октябре 2014 года.

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что Леся Цуренко вышла во второй круг Ролан Гарроса.