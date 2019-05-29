В компании Apple получили патент на складной экран, который смогут применить в iPhone и других устройствах. Об этом сообщает CNN. Аналитики считают, что корпорация сможет выпустить смартфон со сгибающимся экраном не ранее, чем в конце 2020 года.

В ведомстве по патентам и товарным знакам США выдали корпорации патент на сгибающийся экран во вторник, 28 мая. Заявка была подана ею в январе 2018 года.

Эксперты отметили, что компания пока отстает от Samsung в этой разработке, но одно из ее преимуществ заключается в том, что смартфон со складным экраном Galaxy Fold Samsung имеет серьезные технические проблемы и высокую цену.

В феврале этого года смартфон со сгибающимся экраном также представилакомпания Huawei.

Как сообщала "Страна", в гибких iPhone внедрят технологию подогрева экрана. В тексте производитель iPhone отмечает, что низкие температуры могут быть проблемой для их дисплеев.

Отметим, что в Киеве мужчина самостоятельно изготовил почти тысячу iPhone.