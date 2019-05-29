Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом пишет "Украинская правда".

"Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре - устранении президента с поста, импичменте", - сказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Также представитель Зеленского напомнил, что в Раде уже находится законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов парламента, и команда президента ожидает решения по нему.

По словам Стефанчука, подача проектов законов планируется и в дальнейшем. Например, об ответственности за кнопкодавство.

Напомним, что 29 мая в Раде уже зарегистрировали один законопроект об импичменте. Его подал нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

Также мы писали, что в АП разработали законопроект об импичменте депутатов Рады и отзыве мэров.