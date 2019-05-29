У президента Владимира Зеленского официально подтвердили, что 4-5 июня состоится его первый рабочий визит в институции Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО о дальнейших ключевых реформах в Украине", - говорится в сообщении.

У Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур.

Напомним, что в Украину приехали еврочиновники, чтобы обсудить с командой Зеленского грядущие отношения с ЕС.

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