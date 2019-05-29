В апреле задолженность предприятий по зарплате перед украинцами выросла на 6,2%. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность предприятий по зарплате перед украинцами составила 2,615 млрд грн. При этом долг экономически активных предприятий в апреле вырос на 10,6% — до 1,416 млрд грн.

Также сообщается, что сокращение задолженности по заработной плате в апреле 2019 года зафиксировано всего в четырех областях:

Хмельницкая — на 14,2%;

Житомирская — на 2,6%;

Полтавская — на 2,2%;

Николаевская — на 0,9%.

Рост зарплатных долгов наблюдался в 16 областях:

Львовская — на 75,3%;

Черновицкая — на 49%;

Херсонская — на 18,1%;

Тернопольская — на 17,2%;

Днепропетровская — на 13,3%;

Винницкая — на 10,9%;

Закарпатская — на 8,1%;

Черниговская — на 7,7%;

Донецкая — на 6,9%;

Черкасская — на 5,7%;

Сумская — на 4,9%;

Запорожская — на 3,6%;

Одесская — на 3,3%;

Харьковская — на 3,2%;

Ровенская — на 2,1%;

Луганская — на 2%.

Киев — на 10%.

Напомним, пенсионный фонд сообщил, какой была средняя зарплата украинцев в марте.

Также мы писали, что Гройсман обещает украинцам через два года зарплату больше 600 долларов.