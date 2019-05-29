В апреле задолженность предприятий по зарплате перед украинцами выросла на 6,2%. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность предприятий по зарплате перед украинцами составила 2,615 млрд грн. При этом долг экономически активных предприятий в апреле вырос на 10,6% — до 1,416 млрд грн.

Также сообщается, что сокращение задолженности по заработной плате в апреле 2019 года зафиксировано всего в четырех областях:

  • Хмельницкая — на 14,2%;
  • Житомирская — на 2,6%;
  • Полтавская — на 2,2%;
  • Николаевская — на 0,9%.

Рост зарплатных долгов наблюдался в 16 областях:

  • Львовская — на 75,3%;
  • Черновицкая — на 49%;
  • Херсонская — на 18,1%;
  • Тернопольская — на 17,2%;
  • Днепропетровская — на 13,3%;
  • Винницкая — на 10,9%;
  • Закарпатская — на 8,1%;
  • Черниговская — на 7,7%;
  • Донецкая — на 6,9%;
  • Черкасская — на 5,7%;
  • Сумская — на 4,9%;
  • Запорожская — на 3,6%;
  • Одесская — на 3,3%;
  • Харьковская — на 3,2%;
  • Ровенская — на 2,1%;
  • Луганская — на 2%.
  • Киев — на 10%. 

Напомним, пенсионный фонд сообщил, какой была средняя зарплата украинцев в марте.

Также мы писали, что Гройсман обещает украинцам через два года зарплату больше 600 долларов.

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