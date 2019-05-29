В Украине накопилось больше 2 млрд грн долгов по зарплате
В апреле задолженность предприятий по зарплате перед украинцами выросла на 6,2%. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.
По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность предприятий по зарплате перед украинцами составила 2,615 млрд грн. При этом долг экономически активных предприятий в апреле вырос на 10,6% — до 1,416 млрд грн.
Также сообщается, что сокращение задолженности по заработной плате в апреле 2019 года зафиксировано всего в четырех областях:
- Хмельницкая — на 14,2%;
- Житомирская — на 2,6%;
- Полтавская — на 2,2%;
- Николаевская — на 0,9%.
Рост зарплатных долгов наблюдался в 16 областях:
- Львовская — на 75,3%;
- Черновицкая — на 49%;
- Херсонская — на 18,1%;
- Тернопольская — на 17,2%;
- Днепропетровская — на 13,3%;
- Винницкая — на 10,9%;
- Закарпатская — на 8,1%;
- Черниговская — на 7,7%;
- Донецкая — на 6,9%;
- Черкасская — на 5,7%;
- Сумская — на 4,9%;
- Запорожская — на 3,6%;
- Одесская — на 3,3%;
- Харьковская — на 3,2%;
- Ровенская — на 2,1%;
- Луганская — на 2%.
- Киев — на 10%.
Напомним, пенсионный фонд сообщил, какой была средняя зарплата украинцев в марте.
Также мы писали, что Гройсман обещает украинцам через два года зарплату больше 600 долларов.
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