Самым дорогим футбольным клубом мира признан испанский "Реал Мадрид". Соответствующий список подготовила аудиторскую компанию KPMG. По данным исследования, стоимость "Реала" составляет примерно 3,224 млрд евро.

Об этом сообщает ВВС.

На втором месте английский "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в 3,207 млрд евро. В тройку самых дорогих клубов также входит немецкая "Бавария" - 2,696 млрд.

Также в первой десятке присутствуют "Барселона" (Испания, 2,676 млрд), "Манчестер Сити" (Англия, 2,460 млрд), "Челси" (Англия, 2,227 млрд), "Ливерпуль" (Англия, 2,095 млрд), "Арсенал" (Англия, 2,008 млрд), "Тоттенхэм" (Англия, 1,697 млрд), "Ювентус" (Италия, 1,548 млрд).

Отчет KPMG основан на сезонах-2016/17 и 2017/18, были исследованы прибыльность клубов, стоимость ТВ-прав на трансляции матчей с их участием, популярность, стоимость стадионов.

Как сообщала "Страна", у Неймара отобрали повязку капитана сборной Бразилии. Он грубо повел себя с болельщиком.

Напомним, что 29 мая состоится финал Лиги Европы. В Баку сыграют "Челси" - "Арсенал".