Украина выполнила свою часть Минских соглашений, Россия – нет. Об этом 28 мая в ходе телефонного брифинга заявил в Брюсселе специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации Восточной Украины и продолжающихся там боях. Поэтому Украина не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала", - заявил Волкер.

По его словам, от России зависит "прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований, которые там есть, роспуск "народных республик", которые там есть, которым нет места, согласно Конституции Украины, и которые не являются частью Минских соглашений".

Напомним, что близкий к Суркову политолог заявил, что встреча куратора "ЛДНР" и Волкера не планируется.

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