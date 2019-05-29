После возвращения Михаила Саакашвили в Украину партия "Рух новых сил" планирует участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Об этом в интервью "Апострофу" сообщил один из лидеров политсилы Давид Сакварелидзе. Запись опубликована на канале YouTube.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал Давид Сакварелидзе.

Кроме того, он полагает, что роспуск Рады - правильный ход со стороны нового президента Зеленского, так как "Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".

Видео: YouTube/ Апостроф

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили.

Мы писали о том, что по пути в Украину Саакашвили в Варшаве показал удостоверение личности для возвращения в страну.

Кроме того, Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, чем займется Михаил Саакашвили в Украине.