В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 29 мая - грозы. 30 мая - грозы, днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - рассказали в Укргидрометцентре.

Напомним, по данным синоптиков в ближайшие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.