Из музея "Киевпастранса" угнали раритетный Икарус-260 1986 года выпуска. Пропажа обнаружилась во время плановой проверки. Об этом сообщает "Информатор".

Транспортное средство угнали из исторического экспозиционно-реставрационного центра. По приказу директора реставрационного центра автобус выехал за пределы станции техобслуживания и поехал в Автобусный парк №6, по адресу улица Пуховская, 4. Но туда Икарус так и не приехал. При этом директор Автопарка №6 утверждал, что не давал распоряжения пригонять автобус в парк.

Фото: dengi.informator.ua

Впоследствии машина была обнаружена в городе Каневе Киевской области, на территории частной автомастерской. Техпаспорт на автобус не нашли, VIN-номер злоумышленники тоже уже удалили, а вот табличку в салоне, что это собственность "Киевпастранса" снять не успели или забыли. Кроме того, в салоне была еще одна табличка с техническими характеристиками автобуса.

Автобус арестовали и признали вещественным доказательством. Назначена трасологическая экспертиза, которая должна ответить на вопросы – каковы были номера двигателя и кузова автобуса. Уголовное дело открыто по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Наказание, которое грозит злоумышленникам – до 4-х лет лишения свободы.

Фото: dengi.informator.ua

Ездившие по Киеву в 80-90-х годах автобусы "Икарус" уже выведены из эксплуатации. В качестве экспонатов некоторые были определены в музей общественного транспорта. В Киеве он был открыт в 2012 году в старом трамвайном депо и на его территории хранятся раритетные модели автобусов, троллейбусов и трамваев. Многие экспонаты остаются на ходу. Поездки и экскурсии на раритетных автобусах стали набирающим популярность развлечением в Украине.

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