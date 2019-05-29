Министр иностранных дел Павел Климкин, который накануне подал в отставку, задекларировал покупку квартиры в Киеве за 3 млн гривен. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК.

Так, 16 мая Климкин получил право собственности на квартиру в Киеве площадью 108,3 кв.м. за 3 028 916 гривен. Кроме того, министр купил паркоместо за 131 647 гривен. Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.

Фото: public.nazk.gov.ua

Напомним, Климкин задекларировал 780 443 гривны доходов, а его жена Марина Михайленко - дачу в Козине Киевской области за 2018 год.

Мы также писали о том, что 17 мая министр решил подать в отставку и хочет баллотироваться в Верховную Раду.