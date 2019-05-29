Из-за гибели горняков на шахте "Лісова" государственной компании "Львовуголь" в Червонограде Львовской области объявили траур. Об этом пишет УНН.

Мэр Червонограда Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении Дня траура 29 мая по погибшим шахтерам "Лесной" Михаилу Турку и Михаилу Павлику.

Сегодня, 29 мая, в городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущен Государственный Флаг на учреждениях города.

Напомним, президент Владимир Зеленский в среду, 29 мая, намерен поехать на шахту "Лісова" государственной компании "Львовуголь", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров.

Также мы писали, что в апреле в Донецкой области из-за обвала на шахте погиб горняк, еще двое получили травмы.