У миссии Международного валютного фонда, которая находится в Киеве, нет претензий к Национальному банку Украины. Об этом написал глава НБУ Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter.

По словам Смолия, сотрудники НБУ плодотворно работали с миссией МВФ.

"Как подтвердил Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику",- написал Смолий.

Фото: twitter.com

Напомним, представители миссии Международного валютного фонда начали работу в Киеве 20 мая. Планировалось, что через две недели и по результатам их работы будет принято решение об очередном транше на 1,3 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Данилюка, Киев и МВФ готовят новую программу фонда для Украины.

Также мы сообщали, что Зеленский и глава НБУ обсудили сотрудничество с МВФ.