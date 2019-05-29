Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому вчера вернул гражданство президент Владимир Зеленский, получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и планирует уже сегодня, 29 мая, прилететь в Киев. Об этом он сообщил в Facebook.

"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину. А сейчас в аэропорт и на Киев", - отметил политик.

Фото: facebook.com

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине. В декабре 2017 года Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности. Ему было сообщено о подозрении.

21 марта было возобновлено расследование в уголовном производстве, которое вело Главное следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Расследование было прекращено 6 марта 2018 года в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества.

Напомним, что Саакашвили решил возвращаться в Украину рейсом из Варшавы.

Также "Страна" писала о четырех сценариях того, чем займется Саакашвили в Украине.