Певица Оля Полякова анонсировала создание женской партии в Украине
Украинская певица Оля Полякова намерена создать собственную партию. Такое заявление она сделала на Форуме женского партнерства. Видео ее речи опубликовано в соцсети.
Певица уточнила, что ее политсила станет первой женской партией страны. По мнению Поляковой, именно женщины являются "силой" Украины.
"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - рассказала Полякова.
Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.
Ранее "Страна" писала о том, что Оля Полякова показала себя под душем полностью голой.
Также мы сообщали, что Полякова и Димопулос поссорились из-за Зеленского.