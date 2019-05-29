Украинская певица Оля Полякова намерена создать собственную партию. Такое заявление она сделала на Форуме женского партнерства. Видео ее речи опубликовано в соцсети.

Певица уточнила, что ее политсила станет первой женской партией страны. По мнению Поляковой, именно женщины являются "силой" Украины.

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - рассказала Полякова.

Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.

Ранее "Страна" писала о том, что Оля Полякова показала себя под душем полностью голой.

Также мы сообщали, что Полякова и Димопулос поссорились из-за Зеленского.