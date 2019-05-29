Нардеп Игорь Мосийчук, который недавно вышел из Радикальной партии, вчера приехал на телеканал ZiK и принял участие в шоу "Глас народа".

Там он отвечал на вопросы звонивших в студию телезрителей. Которые возмущались что народный депутат явился на эфир подшофе.

Сам Игорь Мосийчук алкогольное опьянение отрицал и заявил, что был на операции и до сих пор отходит от наркоза. Однако пользователи не поверили этому объяснению.

"Страна" разбирает все подробности скандала.

"Эти твари звонят". Так говорил Мосийчук

Отрывок видео, на котором нардеп выглядит выпившим, опубликовал в Facebook блогер Сергей Савинцев.

На ролике заметно, что нардеп слегка покачивается, замедленно моргает и слишком неторопливо говорит. Язык у гостя в студии слегка заплетался на длинных и сложных словах.

Один из позвонивших в студию поинтересовался, был ли Мосийчук в этот день в Раде. Тот сказал, что не был, поскольку находился в больнице, "на дневном стационаре", откуда и приехал в студию.

Другой абонент заявил, что "на мой взгляд, Мосийчук в нетрезвом состоянии находится у вас в студии".

"Вы можете оценивать как угодно, я нахожусь в состоянии, в котором я есть", - ответствовал депутат.

Еще один позвонивший заявил: "Если такие депутаты пьяные будут у нас руководить в стране, то толку не будет ни с Зеленским, ни с Порошенко... Да вы посмотрите на него, что он вытворяет, с этого люди смеются!".

Но Мосийчук не растерялся. "Я хочу обратиться к вам с одним-единственным ответом: передайте привет Андрею Сергеевичу Лозовому".

Потом народный депутат признался, что сегодня в Киев приезжал его кум. Пользователи в Сети именно этим, а не больницей объяснили состояние депутата.

А телезрители не успокаивались: "Вам бутылку еще может принести или чекушечку, чтобы вы успокоились?". "Мне нужно принести Лозового, который сдохнет вместе со своей прокуренной и пропитой печенью", - не растерялся Мосийчук.

Еще одна зрительница, которая представилась пенсионеркой, заявила, что нардеп в неадекватном состоянии.

"Все эти твари, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное - это все люди, которых направляют из определенного центра. Господи, дай им вразумления", - сказал Мосийчук и перекрестился.

Видимо, под "определенным центром" нардеп подразумевал Андрея Лозового, которого несколько раз упомянул во время эфира.

Судя по всему, именно с Лозовым - верным соратником Олега Ляшко - как-то связан выход Мосийчука из Радикальной партии. В любом случае, эфир обнажил некий конфликт между обоими сторониками Ляшко - бывшим и нынешним.

А поутру нардеп проснулся

На следующий день, 29 мая, Мосийчук пояснил, что дело было не в алкоголе, а в операции, которую он перенес накануне.

"Мое вчерашнее вялое состояние в эфире телеканала ZIK - это последствие не употребление алкоголя, как кое-кто мог подумать, а медицинских процедур: прижигания язв и гастроскопии под наркозом... Мне нужно здоровье, но я не готов иметь его ценой работы и деятельности. Поэтому приходится работать, и параллельно лечиться. Иногда я даю маху, и стараюсь совместить несовместимое, как вот вчера в один день - прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир", - пояснил Мосийчук.

"Заторможенность и вялость после наркоза - это и правда похоже на действие алкоголя", - написал нардеп.

Он также объяснил, что поступил самонадеянно, согласившись прийти на эфир. Одновременно Мосийчук извинился, что сорвался на Лозового, но признал, что между ними в последнее время было напряжение.

В соцсетях, правда, версии нардепа не поверили.

"Игорь Мосийчук пришёл очень подшофе в эфир, как всегда умничал, и томным взглядом пепелил всё живое вокруг.

Зритель, заподозрив неладное, позвонил, сообщил.

Мосийчук стоял на своём и назвал зрителя потворою, которая позвонила из специального центра, о котором мы все знаем (само собой из Кремля) чтобы его дискредитировать.

Но Вам не расскажут всей правды. После эфира пан Игорь целую ночь писал смски Ляшку с текстом "ты не представляешь кого ты потерял"", - пишет журналист Макс Назаров.

"Игорь Мосийчук, который посетил Телеканал ZIK в очень странном состоянии, теперь оправдывается тем, что был в больнице. Только вот сам проговорился, что сегодня в Киев приезжал его кум. Поэтому на работу депутат не пришел, а на эфир пришел, правда бухим", - пишет журналист Сергей Савинцев.