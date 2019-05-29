Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской области.

Такие решения поддержали единогласно во время заседания 29 мая, в среду, пишет 112 Украина.

Так, профильный комитет рекомендовал парламенту предварительно поддержать законопроект № 8380 о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и № 9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

До этого КСУ признал конституционными оба проекта изменений в Конституцию - и № 8380, и № 9310-1.

Отметим, Конституция Украины и Регламент Верховной Рады определяют порядок изменения Основного закона в Украине. По процедуре, зарегистрировать соответствующий законопроект может только президент или 150 народных депутатов. Затем документ рассматривают комитеты Верховной Рады и рекомендуют парламентариям, рассмотреть законодательные инициативы или же нет. Проект изменений в Конституцию должен набрать минимум 226 голосов, чтобы направить документ на рассмотрение Конституционного суда Украины.

Только после одобрения КСУ депутаты могут "предварительно поддержать" законопроект - для этого достаточно 226 голосов. И только во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон - но минимум 300 голосами. Принятый по такой процедуре закон должны подписать спикер ВРУ и президент. В переходных положениях документа значится, когда он набирает силу, но это может произойти не ранее публикации в официальном издании.

Напомним, что у Вятровича отчитались о переименовании почти тысячи населенных пунктов и 52 тысяч топонимов.