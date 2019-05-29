Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко 29 мая зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте президента. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Владимир Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает", - написал Гончаренко.

По его словам, внося этот законопроект, он хочет помочь новому президенту.

"Ну вот смотрите, не критикую и конструктивно вношу законопроект, который обещал внести Зеленский. Надеюсь, Рада поддержит закон об импичменте", - написал надреп, позже добавив, что документ в парламенте зарегистрировали.

Скриншоты: Facebook/ Алексей Гончаренко

Напомним, у Зеленского анонсировали в ближайшее время законопроект об импичменте.

Также мы писали, что в АП разработали законопроект об импичменте депутатов Рады и отзыве мэров.