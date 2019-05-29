Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 мая в СМИ опубликовано видеообращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о пропаже в ситуационной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия.

Ранее "Страна" писала о том, что у Порошенко объяснили, куда исчезла техника из ситуационной комнаты.

Также мы сообщали, что Турчинов рассказал, как работает ситуационный центр СНБО.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!