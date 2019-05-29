Президент Владимир Зеленский обещает быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками так называемой "ДНР" 22 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Указано, что президент заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й бригады попали в плен. "Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - заявил Зеленский.

Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операцией Объединенных сил (ООС), факта государственной измены не установило. В то же время в отношении командования батальона и 53-й бригады будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", контрольного пункта "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Ранее "Страна" писала о том, что появились подробности о пленении 8 украинских военных на Донбассе.

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