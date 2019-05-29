Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Леонид Емец в Facebook.

"По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой", - написал он.

Также профильный комитет поддержал рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года. "Есть 18 голосов за! Избирательный кодекс прошел комитет!", - добавил Емец. Он отметил, что до этого "три месяца не было кворума".

Фото: facebook.com

Напомним, что Гройсман решил идти на выборы без Порошенко.

Также "Страна" анализировала, отправит ли Рада премьера в отставку и кто возглавит правительство.