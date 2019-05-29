Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей подразделений своего ведомства. Об этом написала сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook.

"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом, таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда "предусмотрительный" директор ГБР "чувствовал", не справятся эти люди с работой...", - написала Винокурова и опубликовала указы об увольнении.

Исходя из документов, должностей лишились руководитель теруправления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александр Тура, руководитель финансового управления Денис Луцик, руководитель управления обеспечения деятельности Василий Титарчук. Причиной такого кадрового решения указано "несоответствие занимаемой должности".

Скриншот, фото: Facebook/ Ирина Винокурова

Напомним, главу пресс-службы ГБР уволили за публикацию новости о деле против Порошенко.

Также мы писали, что НАБУ завело уголовное дело на главу ГБР Романа Трубу по статье о госизмене.