Спасатели локализовали пожар, который сегодня вспыхнул на корабле на военном судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отмечается, что пожар вспыхнул по адресу ул. Электриков, 29-А, в 09:24. На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарных было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м. Предварительно, на корабле проводились сварочные работы. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

В 10:33 пожар был локализован. Его ликвидация продолжается.

Фото: facebook.com

Напомним, в октябре 2018 года "Кузня" Порошенко получила многомиллионный контракт на ремонт военных кораблей без тендера на Prozorro.

Кроме того, бизнесмен Сергей Тигипко намерен начать строительство жилого массива на территории судостроительного завода "Кузня на Рыбальском".