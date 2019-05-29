Беларусь откачала по нефтепроводу "Дружба" в направлении РФ 163 000 тонн накопленной загрязненной хлоридами нефти. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщается, что реверсом из Белоруссии в направлении "Унечи" в Брянской области откачено по состоянию на 0:00 29 мая 163 тысячи тонн некачественной нефти.

Транспортировка загрязненного топлива по трубопроводу "Дружба" в направлении станции "Унеча" началась 24 мая. Всего Россия реверсом по этому трубопроводу должна принять из Беларуси около одного миллиона тонн загрязненной нефти.

Напомним, 6 мая качественная нефть из "Мозыря" начала поступать через нефтепровод "Дружба" в Украину.

Также мы писали, что в России возбудили уголовное дело из-за грязной нефти в трубопроводе Дружба.