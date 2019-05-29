В НАБУ опровергли появившуюся сегодня в СМИ информацию об обысках в здании Федерации футбола Украины, которые сотрудники антикоррупционного ведомства якобы проводили

в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

"Обыск в Федерации футбола мы не проводили. Это фейк", - сообщили "Стране" в пресс-службе НАБУ.

Напомним, 23 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск на заводе Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов и в доме у вице-президента ФФУ Вадима Костюченко.

Также следственные мероприятия прошли в домах еще нескольких фигурантов криминального дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года

Также мы сообщали, что Федерацию футбола Украины переименовали в Украинскую ассоциацию футбола.