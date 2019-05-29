Партия "Батькивщина" будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в Верховную Раду самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Те политические силы, которые поддерживают наш новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, политсила не будет оппозиционной к новому президенту Владимиру Зеленскому, напротив, "Батькивщина" предложит ему разработанный ею экономический курс.

"Мы хотели ему передать новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту , которого избрали люди", - сказала Тимошенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что на выборы Юлия Тимошенко могла пойти с Кличко и "Ударом".

Однако УДАР так и не договорился с Тимошенко об участии в выборах. Стороны не сошлись из-за квот: Кличко якобы хотел 30% списка "Батькивщины". Тимошенко не могла гарантировать такого.

В то же время у Зеленского допустили сотрудничество с "Голосом" Вакарчука и "Батькивщиной".