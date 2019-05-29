В Украине в 2018 году по материалам Счетной палаты открыли 21 уголовное производство. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в парламенте в среду, передает "112 Украина".

"В прошлом году мы возобновили активную работу с правоохранителями, мы заключили меморандум о сотрудничестве и обменом информацией с НАБУ. В начале этого года мы подписали такое же соглашение с ГБР. В общем по материалам Счетной палаты, в 2018 году было возбуждено 21 уголовное производство, а по состоянию на сегодня уже 80 уголовных производств", - сказал Пацкан.

Напомним, согласно закону "О Счетной палате" этот орган от имени парламента осуществляет контроль за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием. За 2018 год Счетная палата проверила 598 объектов, охватив аудитами почти 305 млрд грн.

Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения и Генпрокуратура возглавили антирейтинг самых неэффективных распорядителей государственных средств по результатам 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в Раде заслушают отчет Счетной палаты и примут международные соглашения.

Также мы сообщали, что по данным Счетной палаты, план госбюджета за первый квартал не выполнен на 35 млрд гривен.